Bosna Hersek'e yük taşıyan tır, Çanakkale'deki feribota binmek için sıraya girdi. Bu esnada tıra gizlice binen 3 Faslı kaçak göçmen, kaptanın dikkati sonucu yakalandı.

Bursa'dan aldığı yükü Bosna Herkes'e götüren tır sürücüsü, Çanakkale'de feribota binmek için hazırlandı.

TIRIN DORSESİNE GİZLİCE BİNDİLER

Burada bulunan Faslı 3 kaçak göçmen ise sırada bekleyen tırın dorsesinde gizlice bindi.

Kaçak göçmenler, M31-E-341 plakalı dorsenin tavan kısmındaki brandayı kesip, içeriye gizlendi.

TAVANIN YIRTIK OLMASI GÖÇMENLERİ ELE VERDİ

Dorsenin tavan kısmındaki brandanın yırtık olduğunu fark eden kaptan, sürücüye ve polise bilgi verildi.

Gelibolu iskelesine saat 00.30 sıralarında yanaşan feribottan inen tırın dorsesi, polis eşliğinde sürücü tarafından açıldı.

Çanakkale'de tır dorsesine gizlice binen 3 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

İçeride gizlenen 3 kaçak göçmen, aşağıya indirilerek ifadeleri alınmak için ilçe emniyetine götürüldü.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.





























