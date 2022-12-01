Çanakkale'de trafik kazası geçiren kadın, yaşam mücadelesi veriyor

Minibüse binmek isterken otomobilin çarpması sonucunda hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Neslihan Çakır, 11 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde 64 yaşındaki Neslihan Çakır, evinin önünden minibüse binmek isterken N.C. yönetimindeki 1otomobilin çarpmasıyla kaza geçirdi.

Ağır yaralanan Çakır, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA’nın haberine göre; Çakır'ın 19 yaşındaki kızı Elif Çakır, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben dershanedeydim, telefonla komşularımız aradı. Komşularımdan öğrendim, 'annene araba çarptı' dediler. Direkt hastaneye gittim zaten. Kamera kayıtlarını izlediğimde de vuran aracın annemi almak için yavaşlayan minibüsü gördüğü halde frene basmak yerine yaya geçidinde anneme çarptığına şahit oldum. Annemin üstünden geçiyor.

“11 gündür doktorlar hayatta tutmaya çalışıyorlar”

Annemin yanına gittim durumu çok ağırdı, orada bekledik, müdahale odasına aldılar. Orada yeteri kadar alet edevat yokmuş yoğun bakım için, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Ben de direkt buraya geldim. Gelir gelmez yoğun bakıma aldılar. 11 gündür de doktorlar hayatta tutmaya çalışıyorlar. Çok uzun bir süreç diyorlar. 1-2 ay sürebilir diyorlar.

“Bu yaşta babamı kaybettiğim gibi annemi de kaybetmek istemiyorum”

Durumu ciddi. Zaten tansiyonu, kalbi, şu an solunum cihazında kalp destekleyici ilaçlar veriyorlar. Akciğerleri kötü halde. Travmaya bağlı böbrek yetmezliği var, karaciğer yetmezliği var. Zaten böbrek işlemini yapamadığı için tüm işlemi bozuyor. Sürücüyü gözaltına almışlar, nöbetçi mahkemeye çıkmış, oradan da şartlı tahliyeyle şu an dışarıda. Avukatlarımız bunun peşini bırakmayacak. En ağır cezayı almasını istiyorum bize bunları yaşatanların. Bu yaşta babamı kaybettiğim gibi annemi de kaybetmek istemiyorum.”