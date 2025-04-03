Çanakkale'de tüfeğinin tetiği dala takılan avcı vuruldu

DHA

Çanakkale'de görünmez kaza..

Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti.

TÜFEĞİN TETİĞİ DALA TAKILDI

Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.