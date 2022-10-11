- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi
Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi
- 11.10.2022 - 09:17
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:47
Çakmakla yaklaşılan tüp, bir can daha aldı...
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Hüseyin Dur, yeni aldığı tüpü değiştirmek istedi.
Bir süre uğraştıktan sonra tüpü kontrol etmek isteyen Dur, çakmak yoluna başvurdu.
Alevlerin arasında kaldı
Bu sırada alev alan tüp, genç adamın kıyafetlerine sıçradı. Ardından eve yayılan alevlerin arasında kalan Dur, bağırarak komşularından yardım istedi.
Ancak yoğun gaz ve duman nedeniyle mahalleli, yanan adamı dışarı çıkaramadı.
Yanarak hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri harakete geçti.
Ekipler yangını söndürürken genç adamın ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi VİDEO
İnceleme başlatıldı
İHA'nın aktarımına göre; Dur'un cansız bedeni, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.