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    Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi

    Yeni aldığı tüpü değiştirirken çakmak çakan ev sahibi, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
    • 11.10.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:47
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    Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi

    Çakmakla yaklaşılan tüp, bir can daha aldı...

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Hüseyin Dur, yeni aldığı tüpü değiştirmek istedi.

    Bir süre uğraştıktan sonra tüpü kontrol etmek isteyen Dur, çakmak yoluna başvurdu.

    Alevlerin arasında kaldı

    Bu sırada alev alan tüp, genç adamın kıyafetlerine sıçradı. Ardından eve yayılan alevlerin arasında kalan Dur, bağırarak komşularından yardım istedi.

    Ancak yoğun gaz ve duman nedeniyle mahalleli, yanan adamı dışarı çıkaramadı.

    Çanakkale de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi #1

    Yanarak hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri harakete geçti.

    Ekipler yangını söndürürken genç adamın ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Çanakkale'de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi VİDEO

    Çanakkale de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi #2

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; Dur'un cansız bedeni, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çanakkale de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi #3

    Çanakkale de tüpü çakmakla kontrol eden kişi yanarak can verdi #4


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