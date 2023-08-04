Çanakkale'de Uzunhızırlı Göleti kuraklıktan etkilendi Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti kuraklığın etkileriyle tamamen kurudu.

DHA

Türkiye binlerce tür canlıya ev sahipliği yapıyor...

Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor.

Bu sulak alanlardan bir tanesi de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine kış döneminde ev sahipliği yapan Eceabat ilçesinde bulunan Uzunhızırlı Göleti.

Son dönemde Türkiye'de etkili olan kuraklık nedeniyle Uzunhızırlı Göleti kurudu.

ÇOMÜ ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, Uzunhızırlı Göleti'nin kurumasını göçmen kuşları olumsuz etkilediğini söyledi.

"Kuraklık giderek yaygınlaşmaya başladı"

Uzunhızırlı Göletin'nin ekosistem ve su kuşları açısından önemli bir yer olduğunu söyleyen ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, şunları ifade etti:

Uzunhızırlı Göleti'nin şu anda tamamen kuruduğu haberini aldık. İklim değişikliğinin etkileri sadece sıcaklıkla artışlarla hissedilmiyor.



Aslında hissettiğimiz anormal hava olayları, orman yangınlarının hem sayısı hem de özelliğindeki artışlar, biyolojik çeşitliliğin kaybı, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi aslında kuraklık giderek yaygınlaşmaya başladı.



Sulak alanlar yağmur ormanlarından sonra dünya üzerindeki en zengin biyolojikçeşitliliğe sahip olan alanlar. Tabii bu alanlardaki kayıplar, oradaki biyoçeşitlilik kaybına bağlı olarak ve oradaki biyoçeşitlilik elemanlarının ekosisteme sunduğu hizmetlerin de kaybına neden olarak sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkiliyor.



Ayrıca sulak alanlar atmosferik gazların düzenlenmesi, karbonun tutulması gibi ekosistem hizmetleri ile küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasında da son derece kritik öneme sahip.



O yüzden sulak alan kayıplarını ve kirliliği önleyecek tedbirleri çok hızlı bir şekilde almamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor.

"Çok sayıda su kuşu türünün üreme alanıydı"

Uzunhızırlı Göleti'nin küresel ölçekte nesli tehlikeye yakın türlerden biri olan tepeli pelikan türünün kış döneminde kışladığı alanlardan birisi olduğunu söyleyen Uysal, şöyle konuştu: