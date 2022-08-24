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    Çanakkale'de vatandaşların dolu hazırlığı

    Çanakkale'de yapılan sağanak ve dolu uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını doluya karşı battaniyelerle koruma altına almaya başladı.
    • 24.08.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:06
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    Çanakkale'de vatandaşların dolu hazırlığı

    Türkiye'nin batısı şiddetli sağanak ve dolu yağışına hazırlanıyor...

    Çanakkale de yağış ve dolunun etkili olacağı illerden biri.

    Çanakkale genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

    Çanakkale'de dolu teyakkuzu

    DHA'nın haberine göre toplantıda, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

    Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olası olumsuzluklara karşı koordinasyonla çalıştığını belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.

    Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Aktaş, bölge halkının sosyal medya ve anonslarla yapılan hava koşulları uyarılarını dikkate almalarının önemine dikkat çekip, devletin tüm birimleriyle milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

    Toplantıda, olası taşkın riski nedeniyle saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması yönünde karar alındı. Toplantı, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.

    Çanakkale de vatandaşların dolu hazırlığı #1

    Kilimli battaniyeli koruma

    Öte yandan Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

    Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti.

    Çanakkale de vatandaşların dolu hazırlığı #2

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