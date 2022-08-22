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    Çanakkale'de yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

    Bayramiç ilçesinde, 60 yaşındaki yengesi Ülkü Akın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı.
    • 22.08.2022 - 15:49
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    Çanakkale'de yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

    Çanakkale'nin Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.

    Çay ocağında yakalandı

    6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı.

    Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi.

    "Yengemi kazayla öldürdüm"

    S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim." dedi.

    DHA'nın haberine göre S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çanakkale de yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı #1

    Çanakkale de yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı #2

    Çanakkale de yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı #3


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