Petrol
93.91
1.15%
Euro
18.4873
0.93%
Dolar
18.2439
0.05%
Altın
1.012
0.49%
Borsa
3619
2.78%
Bitcoin
404.967
1.92%
BTXN Coin
6.74
-4.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı

    'Aidat' meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen apartman yönetici yardımcısının darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
    • 12.09.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı

    Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç (65), 24 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işi ile uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti.

    Ahmet Koç, burada T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

    Tartışmanın ardından Koç, yeniden ofisine döndü.

    Dövülerek öldürüldü

    Bir süre sonra T.B., 2 kardeş ile birlikte Koç'un ofisine gitti.

    Burada darbedilip, ağır yaralanan Ahmet Koç, kaldırıldığı Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    2 kardeş tutuklandı

    İşlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı.

    Çanakkale'de öldürülen apartman yöneticisi yardımcısının darbedilme anları kamerada VİDEO

    Ofisin basılma anı kamerada

    Bu arada öldürülen Ahmet Koç'un darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, ofis basan şüphelilerin Koç'u yumruklayıp, tekmelediği, darbe alan Koç'un ise yerde yattığı görülüyor.

    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı #1

    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı #2

    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı #3

    Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı #4


    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor
    Futbol

    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor

    TEM'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
    3. Sayfa

    TEM'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Görüş Bildir