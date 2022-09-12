Çanakkale’de yönetici yardımcısının darbedilme anı

'Aidat' meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen apartman yönetici yardımcısının darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç (65), 24 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işi ile uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti.

Ahmet Koç, burada T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Koç, yeniden ofisine döndü.

Dövülerek öldürüldü

Bir süre sonra T.B., 2 kardeş ile birlikte Koç'un ofisine gitti.

Burada darbedilip, ağır yaralanan Ahmet Koç, kaldırıldığı Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 kardeş tutuklandı

İşlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı.

Çanakkale'de öldürülen apartman yöneticisi yardımcısının darbedilme anları kamerada VİDEO

Ofisin basılma anı kamerada

Bu arada öldürülen Ahmet Koç'un darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ofis basan şüphelilerin Koç'u yumruklayıp, tekmelediği, darbe alan Koç'un ise yerde yattığı görülüyor.