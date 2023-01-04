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    Çanakkale'de Yunan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 56 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
    • 04.01.2023 - 21:30
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    Çanakkale'de Yunan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insani olmayan muameleleri devam ediyor...

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    56 kaçak göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-6 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de Yunan ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı #1


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