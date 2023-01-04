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- Çanakkale'de Yunan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Çanakkale'de Yunan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 56 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
- 04.01.2023 - 21:30
Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insani olmayan muameleleri devam ediyor...
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
56 kaçak göçmen kurtarıldı
İHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-6 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.