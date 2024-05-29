Çanakkale'de Zeliha Güneş'in öldüğü kazada sürücü tam kusurlu çıktı

DHA

Çanakkale'de Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında S.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.

5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Sürücü serbest kaldı

Kazanın ardından gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Sürücü asli ve tam kusurlu bulundu

Raporda, sürücü S.Ç., kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu bulundu.

Güneş'in kazada kusuru yok

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, şu değerlendirmeye yer verildi:

Bisikletler, üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa bisiklet yolunda, yoksa taşıt yolunun en sağ şeridini kullanmak zorundadırlar. Bisiklet sürücüsü maktule Zeliha Güneş, Kapatepe istikametinden Eceabat istikametine seyri sırasında, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen hususları ihlal etmediği, kurallara uygun bir şekilde bisiklet yolu olmayan kara yolunun en sağ şeridini kullandığı sırada, arkasından aynı istikamete giden kamyonet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır. Sürücü kaza esnasında bu davranışı ile 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununda yer alan sürücülere ait temel kusurlardan 56/1c maddesi (Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücüsü Maktule Zeliha Güneş, istikametine yolun sağında seyir halinde olduğu sırada, tespit edilen çarpma noktasından hareketle meydana gelen kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır.