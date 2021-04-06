Euro
9.6353
0.46%
Dolar
8.1556
0.66%
Altın
454.36
0.97%
Borsa
1.433
-0.64%
Bitcoin
485.467
2.04%
EXEN Coin
20.34
6.82%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Çanakkale'deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı

    Motosiklet ve oto hırsızlığı yaparak suça karışan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve faillerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine'de bir eve operasyon düzenlendi.

    EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLENLER

    Şüpheliler T.B. ve S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 yıl önce Ezine ve Ayvacık'ta çalınan 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ve çeşitli materyaller ile 3 değişik markada LCD ekran televizyon ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Çanakkale deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı #1

    Çanakkale deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı #2

    Çanakkale deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı #3

    Çanakkale deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı #4

    Çanakkale deki 2 motosiklet hırsızı yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir