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    Çanakkale’deki lodosta ağaçlar devrildi

    Kentte etkisini gösteren şiddetli lodosun ardından çıkan fırtınada ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu. Devrilen bir ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:52
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    Çanakkale’deki lodosta ağaçlar devrildi

    Trakya genelinde hakim olan yağışlı ve rüzgarlı havalardan Çanakkale de etkilendi.

    Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında, kent merkezinde askeri alandaki bir ağaç devrildi.

    Devrilen ağaç, park halindeki bir araca zarar verdi.

    FIRTINA, AĞAÇLARI DEVİRDİ

    Lodosun etkili olduğu Ayvacık ilçe merkezinde, Çiftlik Mahallesi'nde de 3 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik kablolarını kopardı. İlçeye bağlı Söğütlü köyünde ise 2 ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.

    AĞAÇLAR KALDIRILDI

    Yetkililer, elektrik kablolarını onarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar ise ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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