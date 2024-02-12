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Çanakkale'yi sağanak vurdu! Kepez Çayı bir kez daha taştı

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Kepez Çayı bir kez daha taştı Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmurun ardından Kepez Çayı'nın taşmasıyla bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryeler ile skuterler için trafiğe çıkma yasağı kararı aldı.