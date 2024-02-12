Çanakkale yoğun yağış altında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı kentte, sabah saatlerinde yağmur yüzünü gösterdi.
Giderek şiddetini artıran yağış, kısa sürede olumsuzluklara yol açtı.
Cadde ve sokaklar göle döndü
Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar bir kez daha değişmedi.
Kepez beldesindeki Kepez Çayı yine taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.
Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Skuter ve motokuryelere trafik yasağı
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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