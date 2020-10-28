Çankırı'da 3 çocuk annesi eski eşi tarafından öldürüldü

Çankırı'da 3 çocuk annesi eski eşi tarafından öldürüldü

40 yaşındaki kadın, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden ayrılan zanlı, Adana'da polise teslim oldu.

Adana'dan Çankırı'ya gelen Mesut A., 1 ay önce boşandığı eşi Gülay Açıkgöz'ün (40) evine çilingir yardımıyla girdi.

Burada eski eşini beklemeye başlayan Mesut A., eve gelen Açıkgöz ile tartışmaya başladı.

TESLİM OLDU

Cani adam, Açıkgöz'ü yanında getirdiği silahla vurarak evden ayrıldı. Olayın ardından tekrar Adana'ya giden zanlı, emniyet birimlerine teslim olarak olayı anlattı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 çocuk annesi Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.