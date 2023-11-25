Çankırı'da bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü Çankırı'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Çankırı merkez Aksu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Y.G. ile K.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.G., karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Y.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.