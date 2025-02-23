Çankırı'da bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

İHA
Çankırı Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Vatandaşlar otelden yükselen dumanları fark ederek ihbarda bulundu.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında otelin çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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