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Çankırı'da cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

Çankırı'da cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

Borçları için bankadan 28 bin lira kredi çeken çiftçinin cami tuvaletinde unuttuğu para, önce zabıtaya sonra da gerçek sahibinin eline geçti.