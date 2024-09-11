Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA
Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde Muhittin Börekçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, mezarlık bölgesinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Traktörün altından çıkarılan Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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