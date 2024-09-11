Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
DHA

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde Muhittin Börekçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, mezarlık bölgesinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altından çıkarılan Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör