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    Çankırı'da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu

    Yapraklı ilçesinde bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ev ve kümes kullanılamaz hale geldi, 45 hindi ve tavuk telef oldu.
    • 05.01.2023 - 03:37
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    Çankırı'da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu

    Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde bulunan bir evde belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Yangın evin yanında bulunan kümese de sıçradı. Evi saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #1

    40 tavuk ve 5 hindi telef oldu

    İHA'nın haberine göre; Oolay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yanan ev ve kümes yangında kullanılmaz hale gelirken, kümeste bulunan 40 tavuk ve 5 hindi telef oldu.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #2

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #3

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #4

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #5

    Çankırı da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu #6


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