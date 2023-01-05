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Çankırı'da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Çankırı'da ev ve kümes yandı: 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Yapraklı ilçesinde bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ev ve kümes kullanılamaz hale geldi, 45 hindi ve tavuk telef oldu.