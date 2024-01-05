Çankırı'da hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İHA
Çankırı-Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde, A.K. yönetimindeki 06 ABF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.
Araç hurdaya döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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