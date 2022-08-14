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    Çankırı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

    Çankırı'da balçıkla kaplanan yolda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • 14.08.2022 - 04:13
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    Çankırı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

    Çankırı Ankara karayolu Karaşık köyü mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADK 938 plakalı otomobil sağanak yağış sonrası yolu kaplayan balçık sebebiyle kaza yapmamak için yavaşladı.

    Araca arkadan çarptı

    Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

    Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çankırı da iki araç çarpıştı: 5 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çankırı da iki araç çarpıştı: 5 yaralı #2

    Kazayla ilgili çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri yolda ihtimal kazaların yaşanmasını önlemek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Karayolları ekipleri, yoldaki balcığı temizlemek için yolda çalışma başlattı.

    Çankırı da iki araç çarpıştı: 5 yaralı #3


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