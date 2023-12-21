Çankırı'da akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı yaşandı.
Vahşetin adresi Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada babasını öldürdü
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürdü.
Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ceset parçaları sobanın içinden çıktı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.
Şahıs gözaltına alındı
Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.
Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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