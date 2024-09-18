Çankırı'da kötü koku ihbarı: Evden 3 kamyon çöp çıkardılar

İHA
Çankırı'da Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşayan B.C. isimli yaşlı vatandaşın evinden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ekipler, söz konusu adrese gitti.
EKİPLERİN KARŞISINA ÇÖP EV ÇIKTI
İçeri giren ekipler, çöp evle karşılaştı.
Evdeki çöplerin boşaltılması için çalışma başlatan ekipler tarafından evden 3 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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