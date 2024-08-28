Çankırı'da muhtar cinayeti: Katili eşi çıktı Ilgaz ilçesinde çıkan kavgada silahla boynundan vurularak hayatını kaybeden köy muhtarını eşinin vurduğu ortaya çıktı.

İHA

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde muhtar Ali İpek (57) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar Ali İpek, boynundan vurularak ağır yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından muhtarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİNİN VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu köy muhtarı Ali İpek'i eşi N.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)