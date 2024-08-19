Çankırı'da orman yangını: 2 köy boşaltıldı Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışırken, 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İHA

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

2 KÖY TAHLİYE DİLDİ

Yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale sürerken, alevlerin tehdit ettiği Yukarımeydan ve Dere köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Köy sakinleri, tahliye esnasında yanlarına en değerli eşyalarını alarak güvenli bölgelere çekildi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının hızla yayılması, çevredeki diğer yerleşim yerleri için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehlike karşısında tahliye edilen köyler, dronlarla havadan görüntülenerek durumun ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)