Çankırı’da otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk öldü

Park halinden çıkmaya çalışan otomobile motosiklet çarptı. Feci kazada biri 16, diğeri 12 yaşında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde park halinden çıkmaya 34 FBS 695 plakalı otomobile, saat 17.30 sıralarında 16 yaşındaki Osman Özçelik'in kullandığı motosiklet çarptı.

Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı (12), çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkisi de can verdi

DHA’nın haberine göre Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.