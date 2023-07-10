Çankırı'da şap tedidi hayvan pazarını kapattırdı Hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle hastalığın yayılmasını önelemek amacıyla faaliyetini durdurdu.

DHA

Anadolu'da hayvancılık sektörü son dönemde şap hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kurban Bayramı öncesinde büyük bir aşılama seferberliği başlatılsa da hastalık tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.

Bu kapsamda Çankırı'da önlemler artırıldı.

Hayvan pazarı kapatıldı

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca Çankırı'da ve çevre illerde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir karara kadar kentteki hayvan pazarı kapatıldı.

Tedbir amaçlı yapılan uygulama ile hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.