Çankırı'da sınav sonrası evlerine giden 2 kişi kapısı açılan araçtan düştüler Çankırı'da YKS'nin ikinci oturumundan çıkan 2 kişi bindikleri aracın açılan kapısından düşerek yaralandı.

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İHA

Çankırı'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'den çıkan 2 kişi, Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yolunda bindikleri aracın açılan kapısından düşerek yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar S.Ç. ve H.A., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)