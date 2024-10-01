Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yapan şahıs gözaltına alındı Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İHA

Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

HERKESİN İÇİNDE MASTÜRBASYON YAPTI

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi.

Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs hakkında ‘müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)