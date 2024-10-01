İHA
Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.
Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
HERKESİN İÇİNDE MASTÜRBASYON YAPTI
Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi.
Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Şahıs hakkında ‘müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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