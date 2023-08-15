Çankırı'da sollama yapan tırdan düşen tuğlaların altında kaldı

DHA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ilginç bir kazaya sahne oldu.
İstanbul-Samsun kara yolunda, İstanbul yönüne giden Emin Er, yönetimindeki tuğla yüklü tırla, Vedat Akyıldız'ın (23) kullandığı otomobili sollamaya çıktı.
Solarken üzerindeki tuğlalar döküldü
O sırada, tuğlaların bir kısmı otomobilin üzerine döküldü.
Otomobil, tuğla yığınının altında kalırken, sürücü Vedat Akyıldız ile beraberindeki İsmail Yılmaz (21) yaralandı.
Sürücü gözaltına alındı
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı, yaralıların durumunun ağır olmadığı belirtildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.