Çankırı'daki fabrika alevlere teslim oldu

İHA
Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Çankırı-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan havalandırma ünitesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İşçiler müdahale etti
Kısa sürede büyüyerek dev makineyi kaplayan yangına işçiler yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikaya gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kontrol altına alındı
Makineden yükselen siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.