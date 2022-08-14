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- Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı
Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı
- 14.08.2022 - 15:34
- Güncelleme : 14.08.2022 - 15:47
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir çiftçi, sulama yapmak için ayçiçeği tarlasına gitti.
Bu sırada bir erkeğin hareketsiz bir şekilde ağaçların arasında yattığını gören çiftçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Öldüğü tespit edildi
Kısa zaman içerisinde olay yerine intikal eden ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti.
Bunun üzerine polis ekipleri, çevrede geniş önlemler alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı VİDEO
Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Cesedin üzerinde yapılan incelemede üzerinde kimlik olmadığı belirlendi.
İHA'nın aktarımına göre; Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında bulunan park halindeki otomobilin geçiş güzergahlarını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeyı aldı.
Morga kaldırıldı
Cesedi görerek durumu polise bildiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ceset ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.