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    Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı

    Çiftçi tarafından tarlada bulunan erkek cesedi ile ilgili, polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin yanındaki otomobilin geçir güzergahlarının belirlenmesi için güvenlik kameraları incelemeye alındı.
    • 14.08.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:47
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    Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı

    İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir çiftçi, sulama yapmak için ayçiçeği tarlasına gitti.

    Bu sırada bir erkeğin hareketsiz bir şekilde ağaçların arasında yattığını gören çiftçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Öldüğü tespit edildi

    Kısa zaman içerisinde olay yerine intikal eden ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti.

    Bunun üzerine polis ekipleri, çevrede geniş önlemler alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çatalca'da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı VİDEO

    Çatalca da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı #1

    Güvenlik kameraları incelemeye alındı

    Cesedin üzerinde yapılan incelemede üzerinde kimlik olmadığı belirlendi.

    İHA'nın aktarımına göre; Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında bulunan park halindeki otomobilin geçiş güzergahlarını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeyı aldı.

    Morga kaldırıldı

    Cesedi görerek durumu polise bildiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ceset ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Çatalca da ayçiçeği tarlasından erkek cesedi çıktı #2


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