Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı

Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı

Ali Vurkun idaresindeki kamyonet hemzemin geçitte tren yoluna girdiği sırada hareket halindeki yük treniyle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonet, su kanalına düştü.

Çatalca’nın Kabakça Mahallesi Hanice Caddesi üzerinde, saat 01.00 sıralarında Ali Vurkun kontrolündeki kamyonet, hemzemin geçitte yük treni ile çarpıştı.

Yük treni, kamyoneti önüne alarak metrelerce sürükledi. Sürüklenen kamyon, devrilerek su yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONETTEN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

Su kanalına düşen kamyonetten Ali Vurkun ve Aynur Aliyeva kendi imkanlarıyla çıktı. Vurkun ve Aliyeva, kazayı hafif yara alarak atlattı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla su kanalından çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yük treni ise jandarmanın uzun süren incelemeleri sonrası yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.