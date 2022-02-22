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    Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı

    Ali Vurkun idaresindeki kamyonet hemzemin geçitte tren yoluna girdiği sırada hareket halindeki yük treniyle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonet, su kanalına düştü.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:04
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    Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı

    Çatalca’nın Kabakça Mahallesi Hanice Caddesi üzerinde, saat 01.00 sıralarında Ali Vurkun kontrolündeki kamyonet, hemzemin geçitte yük treni ile çarpıştı.

    Yük treni, kamyoneti önüne alarak metrelerce sürükledi. Sürüklenen kamyon, devrilerek su yatağına düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAMYONETTEN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

    Su kanalına düşen kamyonetten Ali Vurkun ve Aynur Aliyeva kendi imkanlarıyla çıktı. Vurkun ve Aliyeva, kazayı hafif yara alarak atlattı.

    Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı #1

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İtfaiye ekiplerinin yardımıyla su kanalından çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan kontrollerde 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yük treni ise jandarmanın uzun süren incelemeleri sonrası yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

    Çatalca’da kamyonet yük treni ile çarpıştı #2


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