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    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı

    3 katlı şampuan fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü.
    • 31.08.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:36
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    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı

    İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ovadüzü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı şampuan fabrikasının 2'nci katında yangın çıktı.

    Yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken fabrikada bulunanlar tahliye edildi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    Bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

    DHA'nın haberine göre; olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrikada, hasar meydana geldi.

    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı #1

    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı #2

    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı #3

    Çatalca’daki fabrikada yangını çıktı #4


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