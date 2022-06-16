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Çatalca'daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu

Çatalca'daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu

Üç ilçede düzenlenen operasyonda, 122 kilo esrar ve saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.