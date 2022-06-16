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    Çatalca'daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu

    Üç ilçede düzenlenen operasyonda, 122 kilo esrar ve saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 16.06.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 13:34
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    Çatalca'daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu

    İstanbul'un Çatalca, Güngören ve Silivri ilçelerinde bazı adreslere, peş peşe uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    Operasyon kapsamında narkotik timleri, uyuşturucu serasına dönüştürülen Çatalca’daki kiralık çiftlikte saksılarda ekili halde olan 491 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    Çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu

    Güngören ve Silivri’deki operasyonlarda ise 122 kilo 800 gram esrar yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda vakum makinesi ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 625 lira ve 200 dolara da el konuldu.

    Çatalca'daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu

    7 şüpheliye adli işlem

    Gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Çatalca daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu #1

    Çatalca daki kiralık çiftlikte Hint keneviri bulundu #2


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