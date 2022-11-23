Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı

Gaziantep'te, beyaz eşya mağazasının çatı katından delik açarak depoya giren şüpheli, 7 ay boyunca belirli aralıklarla 250 bin liralık ürün çaldı.

Gaziantep'in merkez Suyabatmaz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı beyaz eşya mağazasının üst katında sayım yapılması istendi.

İş yeri çalışanlarının yaptığı sayımda, ürünlerin eksik olduğu fark edildi. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Delikten girdiği belirlendi

Geçmişe yönelik yapılan kamera görüntülerinin incelenmesinde, bir kişinin depoya çatıdan açılan delikten farklı zamanlarda girerek ürünleri çaldığı görüldü.

7 ayda 250 bin TL değerinde ürünün çalındığını anlayan İslam Özaltın, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu hırsızlık şüphelisinin Ali Durdu olduğu belirlendi.

Çaldığı ürünlerle yakalandı

Adresine düzenlenen operasyonla Durdu, son olarak çaldığı bazı ürünlerle yakalandı. Ali Durdu, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHA'ya konuşan mağaza sahibi İslam Özaltın, şüphelinin 7 ay boyunca mağazadan belirli aralıklarla ürün çaldığını söyledi.

"Dikkat çekmemek için fazla olan ürünlerden aldı"

Özaltın, şüphelinin dikkat çekmemek için sayısı çok olan ürünlerden 1 tane aldığını belirterek, "Mağazamızda hırsızlık olayı oldu. Binamızın beşinci katında bir depomuz var. Hırsız, çatı katında yalnızca kendisinin girip çıkabileceği bir delik açmış. 7 ay boyunca aralıklarla girip mağazamızın deposundan ürünler çalıp gitmiş. Sayım yaparken fark ettiğimiz hırsızlık vakasında yaptığımız tespitlerle 7 aylık süreç içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerinde ürünümüzün olmadığını gördük. Hırsız, sağ olsunlar emniyet güçleri tarafından yakalandı. Çaldığı ürünlerin bir kısmını tekrar alabildik. Hırsızlık olayını çok profesyonelce kurgulamış. Örnek verecek olursak, dikkat çekmemek için depoda sayısı çok olan ürünlerden sadece birisini almış. Hırsız yakalandı ve şu anda cezaevine konuldu." diye konuştu.





















