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    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı

    İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan aracın motoru yola fırlarken, kazada 3 kişi ağır yaralandı.
    • 08.01.2023 - 07:52
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    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı

    Sabah 06.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde, 54 D 4761 plakalı Volkswagen marka otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ kavşağında yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

    3 kişi ağır yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza yapan aracın yola savrulan parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #1

    "Yollar kaygandı, büyük ihtimal alkollüydüler"

    İHA'nın haberine göre; kazayı gören motosiklet sürücüsü Kadir Demirkoparan, "Yollar kaygandı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Hakimiyeti kaybedip bariyere vurdular. 3 yaralı vardı. Bir tanesi arabadan fırlamış, bir tanesi de yerde duruyordu. Biri de arabanın içindeydi." şeklinde konuştu.

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #2

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #3

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #4

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #5

    Çekmeköy’de bariyere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı #6


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