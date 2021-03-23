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- Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı
Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı
Bir evin çatı katına düzenlenen operasyonda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.
- DHA
- 23.03.2021 - 14:23
- Güncelleme : 23.03.2021 - 15:06
Güvenlik güçleri, kaçak ürünlere karşı denetimlerini ve operasyonlarını sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde bulunan adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirdi.
SERBEST BIRAKILDI
Yakalanan şüpheli M.D. hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin, sevk edildiği adliyede serbest bırakılmasına karar verildi.