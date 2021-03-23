Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı

Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı

Bir evin çatı katına düzenlenen operasyonda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.