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    Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı

    Bir evin çatı katına düzenlenen operasyonda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:06
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    Çekmeköy'de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı

    Güvenlik güçleri, kaçak ürünlere karşı denetimlerini ve operasyonlarını sürdürüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde bulunan adrese baskın düzenledi.

    Adreste yapılan aramalarda 24 kilo 950 gram tütün, 12 bin 400 adet boş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirdi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Yakalanan şüpheli M.D. hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin, sevk edildiği adliyede serbest bırakılmasına karar verildi.

    Çekmeköy de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı #1

    Çekmeköy de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı #2

    Çekmeköy de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı #3

    Çekmeköy de bir evin çatı katından 24 kilo tütün çıktı #4

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