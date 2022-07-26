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    Çekmeköy’de çöp ev ortaya çıktı

    Çöp toplama hastalığı olan Mehmet ve Emine Ü. çifti, 6 yıldır ne bulduysa evinde topladı. Çöp eve dönüşen daireyi, yaşlı çiftin torunu Özlem Tanrıverdi ihbar etti.
    • 26.07.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:19
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    Çekmeköy’de çöp ev ortaya çıktı

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşayan Mehmet ve Emine Ü. çifti, buldukları eşyaları evlerinde depolamaya başladı.

    6 yıldır biriken eşyalar, daireyi çöp eve dönüştürdü. Emine Ü. isimli yaşlı kadın dışarda bulunan eşyaları eve getirirken eşi Mehmet Ü., gelen eşyaları yerleştirdi.

    Durum zabıtaya bildirildi

    Kokudan rahatsız olan komşular, yaşlı çifti defalarca şikayet etti. Hem evin hem bahçenin çöplerle dolması üzerine torunları olan Özlem Tanrıverdi, durumu zabıta ekiplerine ihbar etti.

    Çekmeköy’de çöp ev ortaya çıktı


    Ekipler çalışma başlattı

    İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine gelen ekipler çöp evi temizlemek için çalışma başlattı.

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    "Evimizde attığımız çöpleri kontrol ediyorlardı"

    Torun Özlem Tanrıverdi, "Anneannem dışarıdan topladığı çöpleri eve getiriyor, dedem de evin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bu çöpler yaklaşık 6 senede bu hale geldi. Çevredeki komşular daha önce konuyla ilgili şikayetçi olmuşlardı.

    En son biz de şikayetçi olunca zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Evin bahçesi de kötü durumdaydı. Dedemleri şu an için üst kata aldık. Daha öncesinden aslında fark etmiştik, evimizde attığımız çöpleri kontrol ediyorlardı. Maalesef dışarıdan çöp getirme hastalıkları bitmiyor." dedi.

    Çekmeköy’de çöp ev ortaya çıktı #2

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