Çekmeköy'de devrilen tıra kamyonet çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkarak ters dönen Bulgaristan plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen cam yüklü kamyonet çarptı. Kamyonette yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

DHA

Çekmeköy'de Bulgaristan plakalı Milev İvan Grozev yönetimindeki bahçe teli yüklü tır Edirne istikametine ilerlediği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere vurarak ters döndü.

O sırada aynı istikametten gelen Abdullah Geyik yönetimindeki cam yüklü kamyonet, yan yatan tırın dorsesine çarptı.

2 kişi sıkışarak yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet şoförü Abdullah Geyik ile yolcu koltuğunda bulunan Bayram Çiftçi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yarlılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförü Grozev ise kazayı yara almadan atlattı.

2 şerit trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak 2 şeritten verildi. Araçları kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)