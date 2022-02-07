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    Çekmeköy'de, direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı

    Direksiyon başında baygınlık geçiren Nevzat Ö., önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana dalarak durabildi.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 12:28
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    Çekmeköy'de, direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı

    İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde saat 16.00 sıralarında, Nevzat Ö. isimli şahıs baygınlık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü Nevzat Ö. önce kaldırımda yürüyen Emine U.'ya çarptı, ardından yol üzerindeki dükkana daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri baygınlık geçiren Nevzat Ö. ile yaralanan Emine U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, yaşanan korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Çekmeköy'de, direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı VİDEO

    “DİREKSİYONU KIRDI AMA YİNE DE VURDU”

    Kazayı gören Berkant Çiftçi, “Kadınla kızı kaldırımda yürüyordu. Otomobil sürücüsü onlara çarpmayayım diye direksiyonu kırdı ama yine de vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. Kaza sonrası herkes sokağa döküldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi ama otomobil sürücüsü çok kötü çarptı. Biz evdeydik, binalar sallandı. Otomobil sürücüsü baygındı, su döktüler zor uyandırdılar.” diye konuştu.

    Çekmeköy de, direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı #1

    Çekmeköy de, direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı #2


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