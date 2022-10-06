Çekmeköy’de eski eşinin vurduğu kadın 12 gün dayanabildi

5 ay önce boşandığı eski eşi tarafından çocuklarının da bulunduğu evde başından vurulan genç kadın, 12 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Katil koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da yaşayan muhasebeci Burcu Tokaç (32), eşi Ersin Müezzin'den (35) 5 ay önce ayrıldı.

Ancak Müezzin, Tokaç'ın peşini bırakmadı.

İddiaya göre Ersin Müezzin, daha önce birlikte yaşadıkları eve sürekli gelerek Tokaç ile konuşmak istedi.

Kapıyı çocuklar açtı

Eski eşinden olan çocuğu ile kalan Tokaç, başına bir şey gelir korkusuyla kız kardeşi Burçin Tokaç'ı yanına alarak birlikte yaşamaya başladı.

Müezzin, 23 Eylül Cuma günü saat 22.00 sıralarında tekrar Burcu Tokaç'ı arayarak 'Sensiz yaşayamıyorum' dedi, ardından telefonu kapatıp kapıyı çaldı.

Çekmeköy'deki evde bulunan Tokaç kardeşlerin 2 çocuğu kapıyı açtı.

Silah sesini duydu, koştu

Direkt mutfağa giden Müezzin, ablasını yalnız bırakmak istemeyen Burçin Tokaç'ın üzerine yürüdü ve belindeki silahı çıkardı.

Çocukların mutfağa girmesiyle korkan Burçin Tokaç, onları başka bir odaya götürdü.

Saniyeler geçmeden silah sesi duyuldu.

Katili başındaydı

Yatak odasından gelen silah sesine doğru giden Burçin Tokaç, ablasını yerde Müezzin'i ise başında gördü.

Müezzin'e saldıran Tokaç, ardından ambulans çağırdı.

Burcu Tokaç, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

12 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi

12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tokaç, dün sabah hayatını kaybetti.

Ersin Müezzin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Telefonu kapatmasıyla kapıya dayanması bir oldu”

Olayın yaşandığı gün evde olan Burçin Tokaç, “Olay günü ablam dışarıdan geldi. Telaşlıydı çünkü arayıp duruyormuş. Kendisine ne olduğunu sordum. 'Rahatsız ediyor' dedi. Hoparlöre almasını rica ettim. 'Ben sensiz yaşayamıyorum, geleceğim konuşacağım' dedi. Ablam tepki gösterdi. 'Bu evde çocuklar var, kardeşim var, gelemezsin' dedi. Telefonu kapatmasıyla kapıya dayanması bir oldu.

“Masaya vurdu, ayağa kalktı, üzerime yürüdü”

Çocuklar bilmeden kapıyı açtılar. Ardından içeriye girdi, direkt mutfağa oturdu. Benden müsaade istedi, ablam çıkmamı istemedi. Ablama dönerek, 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Ablam ise 'Artık peşimi bırak, beni hayatından çıkar' dedi. Sonra ben ablama destek verdim, rahatsız etmemesini söyledim. Sonra masaya vurdu, ayağa kalktı, üzerime yürüdü. Belki beni vurabilirdi. Ardından ablama çok şiddetli şekilde vurdu. Ablam yanıma düştü ve sersemledi. Düşünce ben onu yerden kaldırdım.

“Silahla birbirlerine girdiler”

Ardından sürekli dövdü. Kızım ile onun oğlu vardı, mutfağa girmeye çalışıyorlardı. Çocukları içeriye götürdüm. Mutfağa geldiğimde belinden silahı çıkardı, tuttu. Sonra silahla birbirlerine girdiler. Ben o an silah çocuklara doğru patlayacak, çocuklara bir şey olacak diye çok korktum. O yüzden çocukları dışarı çıkarmaya çalıştım. Çocukları oturma odasına götürdüm, sakinleştirdim. Saniyeler içinde o şekilde mutfaktan yatak odasına geçmişler.

“Boşanmışlardı ama takıntılı hale gelmişti”

Ben çocukları bıraktım, mutfağa gittim mutfakta olmadıklarını gördüm. Saniye farkıyla bir ses duydum. Normal bir silah sesi gibi değildi ama o an içeriye girdim. Ablam yerdeydi o da başında bekliyordu. İki üç tane ona vurdum. Ardından çıkıp gitti. Peşinden kaçmasın diye bağırdım. Çok iyi bir kızdı, çok neşeliydi. Yaşamayı çok severdi. En ağır cezayı almasını istiyorum. İçeriden çıkmasın. Geride bir çocuğu kaldı. Boşanmışlardı ama takıntılı hale gelmişti.” dedi.

“En yüksek cezayı alsın”

DHA’ya konuşan amca Kenan Tokaç ise “30 Eylül akşamı olayı duyduk. Eski kocası ile tartışma yüzünden başından vurulduktan sonra Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızımız 12 gün sonra vefat etti. Türkiye'de bu işlerin daha ileriye gitmemesi ve başkalarının canının yanmaması için Sayın Cumhurbaşkanıma çağrıda bulunuyorum. En yüksek cezayı alıp indirimden yararlanmamasını arz ediyorum.” dedi.

“15 günde 1 geliyordu”

Olayın yaşandığı sitedeki güvenlik görevlisi Recep Ersu da “Devamlı buradaydı. 15 günde 1 geliyordu, kardeşini çağırmıştı, onunla kalıyordu. 2 daire sahibi yardımcı olmuş, ambulansa kadar taşımışlar.” dedi.