Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı

Gece saatlerinde elektrik kaynağından yangın çıkan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çekmeköy ilçesi Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada, elektrik kaynağından dolayı yangın çıktı.

Gece saatlerinde fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu ekiplere haber verdi.

Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar ile fabrikadaki yangını kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, kimse yaralanmadı.

Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi.

“O ESNADA ÇALIŞAN YOKTU"

Fabrika Sahibi Ogün Baysan, olayla ilgili şöyle konuştu:

“Elektrik kontağından başladığını söyledi itfaiye ekipleri. Bizde yangın başladığından sonra geldik. Yanıcı bir madde yoktu. O esnada yangının çıktığı yerde çalışan yoktu.”

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