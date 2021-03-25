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    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı

    Gece saatlerinde elektrik kaynağından yangın çıkan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 08:44
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    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı

    Çekmeköy ilçesi Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada, elektrik kaynağından dolayı yangın çıktı.

    Gece saatlerinde fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu ekiplere haber verdi.

    Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler uzun uğraşlar ile fabrikadaki yangını kontrol altına aldı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, kimse yaralanmadı.

    Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi.

    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı #1

    “O ESNADA ÇALIŞAN YOKTU"

    Fabrika Sahibi Ogün Baysan, olayla ilgili şöyle konuştu:

    “Elektrik kontağından başladığını söyledi itfaiye ekipleri. Bizde yangın başladığından sonra geldik. Yanıcı bir madde yoktu. O esnada yangının çıktığı yerde çalışan yoktu.”

    Çekmeköy’de gıda üretim tesisinde yangın çıktı VİDEO

    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı #2

    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı #3

    Çekmeköy’de fabrikada yangın çıktı #4

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