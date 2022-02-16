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    Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı

    Aracını park ederken fren pedalı sanarak gaza basan genç sürücü, zincir marketin camından içeri daldı. Kazada yaralanan olmazken araçta ve markette maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:24
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    Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı

    Çekmeköy’ün Turgut Özal Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bir şahıs, aracını park etmek istedi.

    Genç şoför, park esnasında iddiaya göre fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içeri daldı. Market çalışanları ve müşteriler, içeri dalan otomobili görünce koku ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Ardından gürültüyü duyan çevredeki esnaf, polis ekiplerine haber verdi. Kazaya karışan araç, olay yerine gelen çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Araçta ve markette maddi hasar meydana gelirken otomobilin markete daldığı esnada marketin o bölgesinde müşterilerin olmayışı da bir facianın önüne geçti.

    Çekmeköy de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı #1

    "HEYECAN YAPIP GAZA BASMIŞ"

    Kazanın yaşandığı yerde esnaflık yapan Mert Bürce, “Ben dükkandaydım. Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basmış. Yanımızdaki markete girdi. Heyecanla dışarı çıktık biz de, otomobilin markete girdiğini gördük. Daha sonrasında polis ekipleri geldi. Çekici geldi arabayı çıkardılar. Otomobilin sürücüsü genç bir erkekti. Galiba heyecan yapıp fren yerine gaza basmış. Sağlık durumu iyiydi. Yaralanan da olmadı, iki taraflı maddi hasar çıktı.” şeklinde konuştu.

    Çekmeköy de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı #2

    Çekmeköy de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı #3


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