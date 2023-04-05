Çekmeköy’de kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı Seyir halinde olan bir otomobil kamyonete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere çaptı. 20 metre kadar sürüklenen araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Şile Otoyolu Ümraniye İstikametinde seyir halinde olan Yunus T. hakimiyetindeki BMW marka otomobil, aynı yolda seyir halinde olan kamyonete çarptı. Araç ardından kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere vurarak takla attı. Sürücü yaralandı Takla atan otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra yol ortasında ters döndü. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü Yunus T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İnceleme başlatıldı Kaza nedeniyle Şile Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik tekrardan normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. " 15-20 metre sürüklendi" Kazayı gören vatandaş Cihat Duman, “Biz yolda sabit hızda geliyorduk. Araç sol şeritten sağ şeride geçecek şekilde hızlı gelerek öndeki kamyonete vurdu. Kamyonetten sonra da bariyerlere vurarak takla attı. Sonra 15-20 metre sürüklenerek bu hale geldi araba.” dedi.