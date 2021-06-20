- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı
Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı
Bir pizzacıya girerek kasadan 130 lira çalan şahıs kaçmaya başladı. İş yeri çalışanı motoru ile peşine düştüğü şahsı yakaladı.
- DHA
- 20.06.2021 - 11:21
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde üzerindeki bir pizzacıyı gözüne kestiren H.İ.Ü. (37), dükkandan içeri girdi.
Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, kasada bulunan 130 lirayı alıp kaçmaya başladı.
Şahsı fark eden iş yeri çalışanı, motoruna binerek şüphelinin kaçtığı yöne doğru takibe başladı.
21 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Cadde üzerinde şüpheliyi kovalayan çalışan, şahsı yakaladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsı teslim aldı.
H.İ.Ü. isim şahsın hırsızlık başta olmak üzere 21 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
H.İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.