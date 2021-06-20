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    Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı

    Bir pizzacıya girerek kasadan 130 lira çalan şahıs kaçmaya başladı. İş yeri çalışanı motoru ile peşine düştüğü şahsı yakaladı.
    • DHA
    • 20.06.2021 - 11:21
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    Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı

    İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde üzerindeki bir pizzacıyı gözüne kestiren H.İ.Ü. (37), dükkandan içeri girdi.

    Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, kasada bulunan 130 lirayı alıp kaçmaya başladı.

    Şahsı fark eden iş yeri çalışanı, motoruna binerek şüphelinin kaçtığı yöne doğru takibe başladı.

    21 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

    Cadde üzerinde şüpheliyi kovalayan çalışan, şahsı yakaladı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsı teslim aldı.

    H.İ.Ü. isim şahsın hırsızlık başta olmak üzere 21 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

    Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polisteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

    H.İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı #2

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    Çekmeköy’de kasadan para çalan hırsız kaçtı, pizzacı kovaladı #5

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