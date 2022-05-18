Çekmeköy'de konvoyla tünel kapatanlara ceza

Asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak trafik akışını engelleyen şahıslara bin 764 TL ceza verildi.

Çekmeköy’de bir grup arkadaş, uğurlama için asker olacak kişiye konvoy düzenledi.

Sürücüler, asker konvoyunda trafik akışını engelleyip araçlarını durdurdu.

Araçlarıyla tüneli kapatan sürücülere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce çalışma yürütüldü.

Şahıslar plakadan tespit edildi

Şahısların 34 CEE 522 plakalı araç sürücüsü Sergen A., 34 DGV 655 plakalı araç sürücüsü Hakan G. ve 34 DCL 042 plakalı araç sürücüsü Mutlu T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.





Toplam bin 764 TL ceza

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan kontrol neticesinde sürücüler Sergen A., Hakan G. ve Mutlu T.'e köprü altlarında gereksiz duraklamaktan 196’şar TL, yüksek sesle müzik dinlemekten 196 ‘şar TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196’ şar TL olmak üzere, toplamda bin 764 TL İdari Para Cezası uygulandı.





Silah atan kişi polis merkezine çağırıldı

Ayrıca silah atılma konusunun gerçekleştiği 34 DGV 655 plakalı araç sürücüsü Hakan G. isimli şahıs, hakkında gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.