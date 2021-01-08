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    Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu

    45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan maskeli soyguncular, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 17:27
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    Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanı soyuldu.

    Kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı.

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu VİDEO


    Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu #1

    Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu #2

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