Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu

Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu

45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan maskeli soyguncular, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanı soyuldu.

Kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekmeköy’de 45 bin liralık maskeli kuyumcu soygunu VİDEO







