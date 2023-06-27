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DHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Evrin E. cipiyle yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı.

Kazada sürücü kadın ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı.

Kazayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor. Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor.

Pastanede alışveriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, şunları söyledi:

Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı.