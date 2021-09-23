Çekmeköy'de oğluna uyuşturucu veren adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti

Çıkan kavgada ilçe ekiplerinin yetersiz kalması sonucu olay yerine Çevik Kuvvet Müdürlüğü sevk edildi. Mahallede alınan önlemler devam ediyor.

Çekmeköy'de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Çekmeköy'de çocuğuna uyuşturucu satmakla suçladığı kişileri uyaran baba, çıkan kavgada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yüzüne isabet eden tornavida nedeniyle yaralandı. İlçe ekiplerinin yetersiz kalması sonucu olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti.

Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F.'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada göğsüne darbe alan baba Serdar Bayır, olay yerinde fenalaşarak çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba Bayır, hayatını kaybetti.





TANSİYON YÜKSELDİ

Yakınlarının ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyonun yükselmesinin üzerine ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis tarafından yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş. ve Seymen Ş. gözaltına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü.

Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.



